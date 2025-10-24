Відомий український тренер і експерт Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував поразку донецького Шахтаря у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій з польською Легією (1:2).

«Я не хочу переходити на персоналії, але мене дивує, що взагалі ряд футболістів роблять у Шахтарі. Нащо це потрібно? У Шахтарі ніхто не хоче брати гру на себе, навіть бразильці. Та від них треба цього вимагати! Для чого їх тоді купували?

Легія грала від оборони і потрібні були футболісти, які б не боялися брати гру на себе, а не тик-мик короткими передачами поперек».