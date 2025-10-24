Маркевич: «Що взагалі ряд футболістів роблять у Шахтарі?»
Фахівець дав жорсткий коментар
13 хвилин тому
Відомий український тренер і експерт Мирон Маркевич в інтерв’ю сайту BLIK.ua прокоментував поразку донецького Шахтаря у матчі другого туру основного етапу Ліги конференцій з польською Легією (1:2).
«Я не хочу переходити на персоналії, але мене дивує, що взагалі ряд футболістів роблять у Шахтарі. Нащо це потрібно? У Шахтарі ніхто не хоче брати гру на себе, навіть бразильці. Та від них треба цього вимагати! Для чого їх тоді купували?
Легія грала від оборони і потрібні були футболісти, які б не боялися брати гру на себе, а не тик-мик короткими передачами поперек».
Шахтар посідає 17 місце у таблиці Ліги конференцій, маючи у своєму активі три бали.
В наступному матчі турніру «гірники» шостого листопада приймуть Брейдаблік.