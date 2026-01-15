ВІцечемпіон Європи знову гратиме в АПЛ
Всі деталі переходу
12 хвилин тому
Конор Галлахер / Фото - Getty Images
Тоттенгем оголосив про трансфер півзахисника Атлетіко та збірної Англії Конора Галлахера, повідомляє пресслужба клубу
Після 18 місяців в Іспанії півзахисник повернувся додому, уклавши контракт до літа 2031 року.
В Тоттенгемі Галлахер гратиме під номером 22.
Футбольну освіту новачок «шпор» отримав в Челсі. На батьківщині він також пограв за Чарльтон, ВБА, Кристал Пелас.
Цього сезону Конор встиг провести в Атлетіко 27 матчів: 3 голи, 1 асист.