Голкіпер бразильського Ботафого Джон Віктор може продовжити кар’єру в англійському Манчестер Юнайтед. Про це повідомляє Sport Witness.

29-річний бразилець привернув увагу Манчестер Юнайтед завдяки впевненим виступам під час клубного чемпіонату світу.

За інформацією джерела, у контракті Віктор має опцію викупу, яка дозволяє вести переговори безпосередньо з футболістом, минаючи клуб. Точна сума компенсації наразі невідома. За одними даними, вона складає 6,7 мільйона євро, за іншими – значно більша.

Ботафого дійшов до 1/8 фіналу турніру, де поступився Палмейрасу з рахунком 0:1 у додатковий час. Джон Віктор відіграв усі чотири матчі та пропустив три голи.