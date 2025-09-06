Сергій Стаднюк

Ігровий день неділі, 7 вересня, продовжить баталії відбору на чемпіонат світу-2026 та подарує суперматч в Україні.

У Першій лізі відбудеться одна з центральних ігор всього чемпіонату. Між собою зіграють дві команди що минулого сезону виступали в УПЛ, Інгулець і Ворскла. ЮКСА на виїзді протистоятиме Металургу, а Чорноморець прийме Фенікс-Маріуполь.

12:00 | Металург – ЮКСА. Пряма трансляція

14:00 | Інгулець – Ворскла. Пряма трансляція

16:00 | Чорноморець – Фенікс-Маріуполь. Пряма трансляція

Найцікавішими у Другій лізі стануть матчі між Колосом-2 та Ребелом, Локомотивом і Пенуелом, а також Куликовим і Ужгородом.

12:30 | Колос-2 – Ребел. Пряма трансляція

13:30 | Локомотив – Пенуел. Пряма трансляція

16:15 | Куликів – Ужгород. Пряма трансляція

Невдахи стартового туру відбору на чемпіонат світу-2026 у групі E, Грузія та Болгарія зіграють між собою. Туреччина на своєму полі спробує зупинити Іспанію.

16:00 | Грузія – Болгарія. Пряма трансляція

21:45 | Туреччина – Іспанія. Пряма трансляція

У групі G лідер Нідерланди здійснить виїзд до Литви. У центральному матчі квінтету Польща прийме Фінляндію в битві за другу сходинку.

19:00 | Литва – Нідерланди. Пряма трансляція

21:45 | Польща – Фінляндія. Пряма трансляція

Найцікавішим у групі J стане матч між Бельгією та Казахстаном. Чи здійснять гості сенсацію, завдавши супернику першої поразки у цьому розіграші.

21:45 | Бельгія – Казахстан. Пряма трансляція

У групі A збірна Німеччини після сенсаційної поразки від Словаччини, налаштована просто переїхати Північну Ірландію. Британцям, що гратимуть на полі суперника зараз не позаздриш...

21:45 | Німеччина – Північна Ірландія. Пряма трансляція