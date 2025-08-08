Ворскла завдала ЮКСА поразки з розгромним рахунком, забивши три голи. Перший удар по гостях завдав Байдал на 18-й хвилині, відкривши рахунок. До кінця першого тайму Войцеховський подвоїв перевагу полтавців, довівши рахунок до 2:0.

Незважаючи на комфортне лідерство, Ворскла була змушена грати у меншості після того, як Червак отримав друге попередження за зупинку прориву Ромаріньо.

Остаточно результат зустрічі вирішили на свою користь господарі після призначеного пенальті у ворота ЮКСА, який успішно реалізував Семотюк.

Перша ліга. 2 тур.

Ворскла – ЮКСА 3:0

Голи: Байдал, 18, Войцеховський, 44, Семотюк, 67 (з пенальті)

Нагадаємо, що в першому турі Ворскла здолала Фенікс-Маріуполь.