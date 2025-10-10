Полтавська Ворскла офіційно оголосила про припинення співпраці з головним тренером Олександром Бабичем, про що клуб повідомив через свої офіційні ресурси.

На перехідний період команду очолить Валерій Куценко, який виконуватиме обов'язки наставника. Робота з воротарями продовжиться під керівництвом Дмитра Стойка, а тренером-аналітиком буде Сергій Приходько.

Причиною змін став невдалий старт сезону: після поразки від Чернігова команда опустилася на восьму сходинку у Першій лізі. З десяти зіграних зустрічей Ворскла зуміла здобути лише три перемоги при чотирьох поразках.

Олександр Бабич прийшов до клубу 10 липня, змінивши Любеновича, який покинув команду, так і не провівши офіційного матчу.