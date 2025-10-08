Сергій Стаднюк

Жіноча команда Ворскли у середу, 8 жовтня, розпочинає боротьбу в другому раунді кваліфікації Кубка Європи УЄФА. Суперником полтавської команди стане данська Фортуна Г'єррінг.

Стартовий свисток пролунає о 19:00 за Києвом. У прямому ефірі першу гру між командами можна буде подивитися на YouTube-каналі полтавців.

Для обох команд це стартовий матч у даному турнірі. Ворскла потрапила до змагань після виступу в кваліфікації Ліги чемпіонів, де команда у другому раунді впевнено розгромила Гурію (5:0) та у меншості обіграла Гінтру (2:0). Однак поступилася бельгійському Левену за сумою двох матчів третього етапу (0:2, 0:0).

Полтавки підходять до єврокубкового протистояння у чудовій формі – команда виграла всі вісім матчів чемпіонату України та очолює турнірну таблицю з максимальними 24 очками. Відрив від найближчого переслідувача, Металіста 1925, складає три бали.

Фортуна також демонструє стабільність у національній першості Данії – після восьми турів клуб посідає друге місце з 18 очками, поступаючись лише лідеру турніру Кеге.

Матч-відповідь Фортуна – Ворскла відбудеться 15 жовтня у Данії. Початок – о 19:00 за київським часом.