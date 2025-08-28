Михайло Цирук

В пʼятницю, 29 серпня, поєдинком СК Полтави та луганської Зорі стартує четвертий тур УПЛ. Центральним матчем ігрового вікенду стане зустріч учасників єврокубків - київського Динамо та житомирського Полісся, однак і без неї на нас очікує багато цікавого.

Донецький Шахтар зустрінеться зі срібним призером попереднього розіграшу Олександрією, Верес спробує здобути перші очки в сезоні у протистоянні з ЛНЗ, а Кривбас та Оболонь намагатимуться продовжити переможну серію в чемпіонаті в очній зустрічі у Кривому Розі. Пропонуємо до вашої уваги анонс чергового ігрового вікенду в українській національній першості.

Пʼятниця, 29 серпня

15:30 Полтава - Зоря

У своєму дебютному розіграші УПЛ Полтава поки чергує перемоги з поразками, і за такою логікою цього разу команда Павла Матвійченка має виграти. Якщо ж говорити серйозно, то фаворитом зустрічі буде Зоря, котра на старті сезону досить яскраво виглядає, проте в захисті має великі проблеми.

Минулого тижня луганці вилетіли з Кубка України, поступившись одеському Чорноморцю (1:2), тож тепер мають можливість реабілітуватися перед власними вболівальниками.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Зорі

18:00 Кудрівка - Карпати

Кудрівка, як і Полтава, поки також чергує перемоги з поразками. Проте, на відміну від іншого новачка, підопічні Василя Баранова розпочали з перемоги, тому після трьох турів мають дуже солідні, як для дебютанта, шість очок.

У четвертому турі на команду чекає дуже непросте завдання - зустріч з львівськими Карпатами, які на старті сезону мали дуже складний календар, ще жодного разу не перемагали та точно планують зробити це в протистоянні з новачком. Чи зможе колектив з Чернігівщини створити ще одну сенсацію?

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Карпат

Субота, 30 серпня

13:00 Кривбас - Оболонь

Суботню програму відкриватимуть дві команди, у яких в новому сезоні поки все добре. До гри Кривбасу у стартових турах виникали певні питання, однак результат на табло - дві перемоги у трьох матчах, і такий результат криворіжці точно можуть вважати непоганим. На додачу до цього команда ван Леувена ще й пройшла Куликів-Білку на старті Кубка України (3:0).

Оболонь, якій багато хто пророкував складну боротьбу за виживання, здивувала ще більше: не грою, а результатами. Сім очок у перших трьох матчах - просто феєричний старт для пивоварів, у який важко було повірити, тож вони так само прагнутимуть продовжити свою позитивну серію.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Кривбасу

15:30 Колос - Епіцентр

У цій парі з фаворитом усе більш очевидно, адже Епіцентр на старті сезону поки ніяк не може спіймати ритм УПЛ. Так, команда грала з трьома складними суперниками - Шахтарем (0:1), ЛНЗ (0:1) та Динамо (1:4), але вибиратися з дна таблиці після провального старту може бути дуже непросто.

Колос же навпаки розпочав нову кампанію в УПЛ дуже потужно - з двох перемог та нічиєї, і навіть сенсаційний виліт від друголігового Локомотива у Кубку України (2:2, пен.2:4) не псує загального враження від цієї команди, тож саме ковалівці мали б бути господарями ситуації на полі в цьому матчі.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Колоса

18:00 Металіст 1925 - Рух

Після не надто вдалого старту на переможний шлях став і Металіст 1925, в останніх двох матчах переміг Олександрію в чемпіонаті (4:1) та Оболонь в Кубку (2:0). Підстави сподіватися на успіх підопічні Младена Бартуловича матимуть й у зустрічі з львівським Рухом, який показав більш-менш змістовну гру лише в матчі з Полтавою (2:1), а от з Оболонню уже впоратися не зумів (1:2).

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Металіста 1925

Неділя, 31 серпня

13:00 ЛНЗ - Верес

Час спробувати набрати перші очки в сезоні настав для рівненського Вереса. Так, на старті сезону команда Олега Шандрука вже встигла зіграти з Динамо та Шахтарем, але ж був і матч з новачком Полтавою, де червоно-чорні все одно виглядали непереконливо.

Звісно, ЛНЗ - зовсім не Полтава, але здобувати результат потрібно так чи інакше, адже чотири тури без очок - це буде вже якось зовсім забагато, і наслідки такого старту можуть бути дуже відчутними на фініші сезону.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога ЛНЗ

15:30 Динамо - Полісся

Обидві команди проведуть цей матч після вильоту у плейоф єврокубків, тож захочуть покращити свій настрій. Мабуть, варто очікувати на непростий матч як для одних, так і для інших, адже втома після зустрічей на міжнародній арені може датися взнаки, тому легкої прогулянки точно не буде, і в цій парі цілком може бути зафіксовано доволі несподіваний результат.

Прогноз ХSPORT.ua - нічия

18:00 Шахтар - Олександрія

У минулому сезоні це був би суперматч претендентів на срібло чемпіонату, однак нинішній стан Олександрії не дозволяє сподіватися на якусь інтригу в цій парі. На жаль, від команди, що була минулого сезону, не залишилося майже нічого, тож нам знову доведеться потихеньку згадувати, що Олександрія - не гранд нашого футболу, а звичайний середняк. Навряд чи ця команда зараз здатна створити проблеми Шахтарю.

Прогноз ХSPORT.ua - перемога Шахтаря

У матеріалі використані фото Getty images, УПЛ