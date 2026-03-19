Вперше в історії чотири клуби з однієї країни вилетіли на одній стадії Ліги чемпіонів
Це сталося в 1/8 фіналу європейського турніру
близько 3 годин тому
Манчестер Сіті / Фото - Yahoo
Челсі, Манчестер Сіті, Ньюкасл та Тоттенгем вилетіли з 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
До чвертьфіналу турніру з англійських клубів пройшли лише Арсенал і Ліверпуль.
Це перший випадок в історії, коли одразу 4 команди з однієї країни вилетіли на одній стадії розіграшу Ліги чемпіонів.
Челсі за сумою двох матчів поступився ПСЖ (2:8), Ман Сіті – Реалу (1:5), Ньюкасл – Барселоні (3:8), Тоттенгем – Атлетіко (5:7).
Нагдаємо, визначилися усі чвертьфінальні пари Ліги чемпіонів-2025/26.
Матеріали по темі
Атлетіко поступився Тоттенгему в Лондоні, але вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів
близько 16 годин тому