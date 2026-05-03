Втрата очок у Турині. Ювентус зіграв внічию з аутсайдером Серії А
Туринці не змогли перемогти Верону
близько 2 годин тому
Ювентус на своєму полі зіграв внічию з Вероною у матчі 35-го туру Серії А.
Туринці володіли ініціативою, проте пропустили першими — у першому таймі відзначився Кіран Боуї. Господарі відігралися по перерві завдяки голу Душана Влаховича, але здобути перемогу не змогли.
Серія А. 35-й тур
Голи: Влахович, 62 – Боуї, 34
Після цього туру Ювентус із 65 очками залишається на четвертому місці в таблиці. Верона, яка раніше достроково вибула з чемпіонату, посідає 19-ту позицію.
