Сергій Стаднюк

У третьому турі загального етапу Ліги Європи ПАОК на виїзді здолав Лілль.

Греки шокували фаворити трьома голами до перерви. Мейте відкрив рахунок на 18-й хвилині, Живкович подвоїв перевагу на 23-й, а Константеліас довів перевагу до крупної наприкінці першого тайму.

Після перерви господарі влаштували гонитву: Андре скоротив відставання, Ігамане забив на 68-й хвилині (2:3). Майже одразу Живкович не реалізував пенальті – воротар парирував, але вже за чотири хвилини серб відзначився з гри.

Лілль знову повернув інтригу завдяки голу Ігамане, а кульмінація настала на 98-й хвилині. Гол Андре скасували після перегляду VAR через офсайд. Розв’язка виявилася гарячою: після цього ексзахисник Динамо Томаш Кендзьора отримав другу жовту і вилучення, проте ПАОК утримав перемогу 4:3.

До вашої уваги огляд матчу.

ПАОК набрав чотири очки і піднявся до прохідної зони. Лілль (6) вперше втратив очки.

Ліга Європи. Загальний етап, третій тур

Лілль – ПАОК 3:4

Голи: Андре, 57, Ігамане, 68, 78 – Мейте, 18, Живкович, 23, 74, Константеліас, 42

Лілль: Озер, Вердонк, Нгой (Мбемба, 46), Манді, Сантуш (Менье, 46), Рагубер (Буадді, 62), Андре, Фернандес-Пардо, Сахрауї (Гаральдссон, 88), Коррея (Жиру, 62). Ігамане

ПАОК: Цифціс, Баба, Міхайлідіс, Кендзьора, Кенні, Мейте, Камара (Б'янко, 15), Живкович, Константеліас, Десподов (Пелкас, 81), чалов (Якумакіс, 66)

Попередження: Рагубер, 53 — Живкович, 29, Кендзьора, 44, Цифціс, 90+2, Якумакіс, 90+6

Вилучення: Кендзьора, 90+9