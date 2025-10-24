«Вискочки» з Нідерландів здобули сенсаційну вольову перемогу над Астон Віллою. Відео
Фаворит відкрив рахунок на самому початку, проте не втримав навіть нічию
близько 1 години тому
У третьому турі загального етапу Ліги Європи Гоу Ехед Іглз на своєму полі сенсаційно здобув вольову перемогу над Астон Віллою.
Віллани миттєво повели в рахунку. Вже на четвертій хвилині відзначився Гессан. Та скромний нідерландський колектив поступово перехопив ініціативу і до перерви відновив паритет завдяки голу Сюре на 42-й хвилині.
Після перерви господарі шокували фаворита. Дейл забив на 61-й хвилині, зробивши рахунок 2:1. Вілла мала чудовий шанс врятувати матч, але на 79-й хвилині Буендіа не реалізував пенальті, пробивши вище воріт, тож Іглз утримали перемогу до фінального свистка.
До вашої уваги огляд матчу.
Гоу Ехед Іглз набрав шість очок і наздогнав Астон Віллу. Обидві команди перебувають у зоні плей-оф раунду.
Ліга Європи. Загальний етап, третій тур
Гоу Ехед Іглз – Астон Вілла 2:1
Голи: Сюре, 42), Дейл, 61 – Гессан, 4
Гоу Ехед Іглз: Де Бюссер, Дейл, Наубер (Твігт, 15), Крамер, Джеймс, Мейленстен, Рахмуні (Лінтгорст, 83), Маргарет (Адельгор, 83), Бреум (Гаудмейн, 39), Сюре (Веєнберг, 83), Сміт
Астон Вілла: Мартінес, Лінделоф (Роджерс, 67), Мінгс, Торрес, Матсен, Санчо (Камара, 67), Онана (Кеш, 66), Богарде (Макґінн, 76), Гессан, Воткінс (Мален, 67), Буендіа
Попередження: Наубер (14), Веєнберг (90)
