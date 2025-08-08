Сергій Стаднюк

П'ятниця, 8 серпня, традиційно розпочне футбольний вікенд в Україні. Сьогодні стартує другий тур у двох найвищих професійних дивізіонах країни.

Другий тур Першої ліги розпочнеться в Полтаві, де Ворскла прийматиме ЮКСА з Тарасівки. Обидві команди стартували в сезоні з перемог. ЮКСА в матчі-відкритті чемпіонату здолала Поділля – 1:0. Єдиний гол у грі став першим м’ячем нового сезону Першої ліги: на 37-й хвилині після розіграшу штрафного і гри рукою суперника арбітр призначив пенальті, який парагвайський легіонер Пабло Кастро реалізував елегантною паненкою. У другому таймі Поділля тиснуло на ворота ЮКСА, однак не використало свої шанси, а ключовий момент трапився на 82-й хвилині, коли арбітр не призначив пенальті у ворота господарів. Фінальні хвилини пройшли у жорсткій боротьбі з численними фолами, та рахунок залишився незмінним.

Ворскла, яка вперше з 1996 року опинилася в Першій лізі, у стартовому турі приймала Фенікс-Маріуполь. Полтавці пропустили вже на 4-й хвилині, але після перерви зуміли переломити хід поєдинку та здобули вольову перемогу – 2:1. Обидва голи забили новачки команди – Буренко та Татарков. У складі нинішньої Ворскли є гравці, які раніше виступали за ЮКСА, однак склад майбутнього суперника з того часу суттєво оновився, тож відповіді на питання про реальний баланс сил дасть лише очне протистояння.

15:00 | Ворскла – ЮКСА. Пряма трансляція

Після мінімальної поразки від Динамо в стартовому турі Верес вирушає до Кропивницького, де зустрінеться з абсолютним дебютантом УПЛ – Полтавою. Це перше в історії протистояння команд; у складі полтавців є двоє ексгравців Вереса – Ігор Коцюмак (3 матчі за Верес) та Максим Марусич (14 матчів), і саме Марусич забив перший історичний гол Полтави в УПЛ.

СК Полтава заснований 2011 року – тривалий час виступав у регіональних та аматорських змаганнях, професійний статус отримав перед сезоном 2021/2022 – дебютував у Другій лізі, турнір не дограли через широкомасштабне російське вторгнення, а наступного літа команда отримала перепустку до Першої ліги і за три роки піднялася з 14-ї і 10-ї позицій до срібного призера 2024/2025 та прямої промоції в еліту. В дебютному для себе матчі в УПЛ Полтава лише мінімально поступилася Руху (1:2). А історії зустрічей з Вересом поки немає.

Хоча Полтава – єдиний представник міста й області в УПЛ, свій дебютний сезон команда проводить не вдома – домашньою ареною став стадіон Зірка імені Станіслава Березкіна в Кропивницькому. Там і відбудеться матч із Вересом. Клуб одночасно працює над створенням власної арени.

Львівський Рух прийме київське Динамо, що не надто впевнено стартувало в УПЛ з Вересом, а на євроарені взагалі програло Пафосу (0:1). Поєдинок відбудеться на стадіоні Україна, початок – о 18:00. Рух підійшов до нового сезону після дев’яти контрольних матчів, у яких чергував перемоги, нічиї та поразки. У стартовому турі львів’яни обіграли новачка УПЛ Полтаву – 2:1, а переможний гол забив Віталій Роман на 86-й хвилині. У міжсезоння команду очолив 37-річний Іван Федик, який зробив ставку на власних вихованців, посилившись Владом Рейляну, Юрієм Копиною та повернутим після травми Марком Сапугою. Натомість клуб залишили низка ключових гравців, серед яких Дмитро Ледвій, Роман Дідик, Олег Горін, Артур Рябов та Юрій Климчук.

Динамо готувалося до сезону в Австрії, де провело шість спарингів, а в офіційних матчах стартувало з упевнених перемог над чемпіоном Мальти Хамрун Спартанс у Лізі чемпіонів – 6:0 за сумою двох ігор. У першому турі УПЛ кияни мінімально обіграли Верес завдяки голу Миколи Шапаренка, але перед поїздкою до Львова зазнали поразки від кіпрського Пафосу в єврокубках. У міжсезоння Динамо залишили Валерій Лучкевич, Навін Малиш, Роман Саленко, Максим Дячук та Александре Пеїкрішвілі, а поповнення обмежилося поверненням з оренди Олександра Яцика та Владислава Супряги. В історії протистоянь Рух і Динамо зіграли 9 матчів – 7 перемог киян, 2 нічиї, різниця м’ячів – 17:2; у Львові – 4 перемоги та 1 нічия на користь Динамо при різниці 9:2.