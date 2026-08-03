Павло Василенко

У понеділок, 3 серпня, у штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування раунду плейоф кваліфікації Ліги конференцій сезону-2026/27. Початок церемонії запланований на 15:00 за київським часом.

Серед потенційних учасників жеребкування – київське Динамо, яке після вильоту з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи продовжує боротьбу в третьому раунді Ліги конференцій.

Для того щоб потрапити до плей-оф, команді Ігоря Костюка необхідно пройти азербайджанський «Карабах». У разі успіху переможець цього протистояння матиме статус сіяного під час жеребкування.

Напередодні церемонії УЄФА сформував групи, звузивши коло можливих суперників. Якщо Динамо подолає Карабах, то в плейоф може зустрітися з одним із чотирьох опонентів:

Хетафе (Іспанія);

переможцем пари Твенте (Нідерланди) – ДАК 1904 (Словаччина);

переможцем пари Бейтар (Ізраїль) –Аустрія Відень (Австрія);

командою, яка програє у протистоянні Маккабі Тель-Авів (Ізраїль) – ЦСКА Софія (Болгарія).

Перший матч третього кваліфікаційного раунду між Динамо та Карабахом відбудеться 6 серпня у польському Любліні, а матч-відповідь запланований на 13 серпня в Баку.