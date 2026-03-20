Визначились усі чвертьфінальні пари Ліги Європи сезону-2025/26
Кривдник команди Довбика зустрінеться з Астон Віллою
33 хвилини тому
Бетіс / Фото - Yahoo
Завершилися всі матчі 1/8 фіналу Ліги Європи, після чого були сформовані чвертьфінальні пари турніру.
Пропонуємо ознайомитись із чвертьфінальними парами Ліги Європи сезону-2025/26.
Ліга Європи, чвертьфінальні пари сезону-2025/26
Брага – Бетіс
Фрайбург – Сельта
Порту – Ноттінгем Форест
Болонья – Астон Вілла
Фінал цьогорічного розіграшу Ліги Європи пройде на стадіоні Бешикташ у Стамбулі.
Вирішальний матч турніру відбудеться 20 травня 2026 року. Чинним переможцем Ліги Європи є Тоттенхем. У минулорічному фіналі шпори обіграли Манчестер Юнайтед.
Нагадаємо, Шахтар поступився Леху, але вийшов до чвертьфіналу Ліги конференцій.