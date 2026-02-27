У п’ятницю, 27 лютого 2026 року, у швейцарському Ньйоні відбудеться жеребкування 1/8, 1/4 та 1/2 фіналу Ліги Європи сезону-2025/2026. Початок церемонії — о 14:00 за Києвом (13:00 за центральноєвропейським часом).

Жеребкування пройде в Будинку європейського футболу. Під час заходу буде сформовано повну сітку турніру аж до фіналу.

Хто візьме участь у жеребкуванні

До 1/8 фіналу приєднаються вісім переможців стикового раунду, які доповнять вісім найкращих команд етапу ліги. Клуби з топ-8 етапу ліги матимуть статус сіяних.

Сіяні команди (топ-8 етапу ліги)

Ліон (Франція)

Астон Вілла (Англія)

Мідтьюлланн (Данія)

Бетіс (Іспанія)

Порту (Португалія)

Брага (Португалія)

Фрайбург (Німеччина)

Рома (Італія)

Несіяні команди (переможці стикового раунду)

Генк (Бельгія)

Болонья (Італія)

Штутгарт (Німеччина)

Ференцварош (Угорщина)

Ноттінгем Форест (Англія)

Сельта (Іспанія)

Лілль (Франція)

Панатінаїкос (Греція)

Подальші чвертьфінальні та півфінальні пари вже закладені у структурі сітки відповідно до попередніх жеребкувань.

Команди з однієї країни можуть зустрітися між собою на будь-якій стадії плей-оф, так само як і суперники, які вже грали між собою на етапі ліги.

Дати матчів плей-оф

1/8 фіналу: 12 та 19 березня 2026 року

Чвертьфінали: 9 та 16 квітня 2026 року

Півфінали: 30 квітня та 7 травня 2026 року

Фінал: 20 травня 2026 року, Стамбул

Розклад матчів 1/8 фіналу буде оприлюднений у день жеребкування.

Трансляція жеребкування буде доступна на офіційному сайті UEFA.com, а також на каналі Мегого Футбол Перший. Початок о 14:00 за київським часом.

Також, сьогодні відбудеься жеребкування Ліги чемпіонів.