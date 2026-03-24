«Я твердо вірю що ми зможемо пройти далі»: Вінгер збірної Швеції — про матч проти України
Беньямін Нюґрен впевнений у перемозі своєї національної команди
близько 2 годин тому
Вінгер збірної Швеції Беньямін Нюґрен прокоментував майбутнє протистояння зі збірною України в межах плей-оф відбору на чемпіонат світу-2026. Слова наводить aftonbladet.se.
Гравець висловив упевненість у силах своєї команди та відзначив результативність шведської лінії атаки.
Я дуже чекаю на цей матч. Це буде неймовірно захопливо й цікаво, і я твердо вірю, що ми зможемо пройти далі. Нам потрібно забивати голи, щоб пройти далі, тож це добре. Якщо чесно, зараз я не дуже багато знаю про Україну, окрім того, що в них також є травми кількох ключових гравців. Ми детально розберемо їх, коли зберемося разом, тож, звісно, будемо добре підготовлені. Добре, що багато наших атакувальних гравців демонструють результативну гру.
Зустріч Україна — Швеція відбудеться 26 березня у Валенсії на стадіоні Сьюдад де Валенсія. Стартовий свисток пролунає о 21:45 за київським часом
