Директор Полісся з медіа, маркетингу та спонсорства Олександр Денисов закликав УПЛ знову дозволити перенесення матчів для учасників єврокубків. Слова менеджера передає пресслужба клубу.

Упродовж усього кваліфікаційного циклу головний тренер жодного разу не казав про ці причини, з якими зіштовхнулася команда. Але, в тому числі, це все прожив з командою президент клубу — Геннадій Буткевич, він давав з цього приводу інтерв'ю. Якщо взяти європейську практику — про що мова?

Тут питання не в тому, що Полісся може жалітися, що втомилося перед грою з ЛНЗ. Питання в тому — в якій формі ми граємо з суперниками на європейській арені. Якщо вони відпочили й у них сезон ще не розпочинався, а ми вже як загнані коні на цих кордонах. Домовляйся чи не домовляйся з кимось, щоб команда проїхала скоріше — все одно з якихось причин годину, дві, три команда знаходиться на кордоні.

Тому, як приклад, який мені надавали аналітики клубу: в 37 чемпіонатах поза топ-5 переносилися матчі цього літа. Лише дев’ять країн, враховуючи топ-5, ще не переносили матчі, бо просто ще не розпочинався сезон, як у Фіорентини. Серветт переніс, Маккабі перенесло, Партизан перед грою з Олександрією — переніс. У нас відсутнє авіасполучення, те, що відбувається — дуже важко. Чому саме про старт важливо казати? Бо тут закладається, скільки команд зайде в групу та скільки вони очок, в тому числі, зароблять.

Звісно, можна казати: «Ви ж туди хотіли», звісно ми хотіли, але регламент має враховувати військові обставини, які є на сьогоднішній день. Найголовніше — це те, що команди стоять на кордонах. Тому що навіть «La Gazzetta dello Sport» ставила питання з цього приводу. Вони були в шоці, коли ми 36 годин поверталися з матчу із Пакшем. Пакш за чотири години повернувся в Угорщину — ми за 36.

Ми вже в дискусіях відповідно до того, що є ідея, як це можна змінити. Щоб це не було зроблено таким чином, що хтось постраждає — бо жоден клуб, який не грає в єврокубках, не повинен постраждати. У нас вже є такий напрацьований невеличкий варіант, який ми обговорюємо з іншими клубами й невдовзі винесемо на обговорення в публічний простір.