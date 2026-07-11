Денис Сєдашов

Капітан та форвард збірної Франції Кіліан Мбаппе поділився очікуваннями від майбутнього протистояння зі збірною Іспанії у півфіналі чемпіонату світу-2026. Слова наводить La Gazzetta dello Sport.

27-річний нападник наголосив, що всередині команди панує максимальна концентрація, адже вболівальники та преса на батьківщині визнають лише один результат — золоті медалі Мундіалю.

Розслабитися можна лише в одному випадку – виграти чемпіонат світу. Коли граєш за Францію, якщо не переможеш, то тебе знищать. У нас згуртована команда, яка прагне однієї мети – перемоги. Ми в півфіналі, але шлях ще довгий, і на нас чекають найскладніші матчі. Кіліан Мбаппе

Нагадаємо, півфінальний поєдинок ЧС-2026 між збірними Іспанії та Франції відбудеться у вівторок, 14 липня. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Збірна Франції з незабитим пенальті Мбаппе перемогла Марокко і вийшла в півфінал ЧС-2026.