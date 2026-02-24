Лапорта: «ПСЖ пропонував 250 мільйонів за Ямаля»
Каталонський клуб відмовився продавати лідера атаки навіть за рекордну суму
близько 2 годин тому
Президент Барселони Жоан Лапорта розповів про спробу французького ПСЖ придбати одного з найталановитіших гравців команди.
Два роки тому парижани запропонували нам 250 мільйонів за трансфер Ямаля. Барселона відповіла відмовою. На той момент Ламіну було 17 років. Хтось тоді вважав, що ми божевільні, — наводить слова функціонера інсайдер Фабріціо Романо у своїх соціальних мережах.
У 2025 році іспанський вінгер посів друге місце в голосуванні за Золотий м’яч. Його ринкова вартість нині оцінюється приблизно у 200 мільйонів євро.
Контракт Ямаля з каталонським клубом діє до кінця червня 2031 року.
Також, у Барселоні триває політична війна, у клубі мають обрати президента.
