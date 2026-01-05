Іспанський вінгер каталонської Барселони Ламін Ямаль визначився із пріоритетами у своїй подальшій кар'єрі, повідомляє видання El Nacional.

За даними джерела, 18-річний футболіст більше не хоче виступати на правому фланзі атаки та націлений на гру в центральній зоні. Ямаль переконаний, що саме в центрі поля зможе надавати більший вплив на перебіг матчу як у клубі, так і у складі національної збірної Іспанії.

Головний тренер Барселони Хансі Флік підтримує таку ідею і не заперечує використання молодого таланту в центральній ролі.

У нинішньому сезоні Ламін Ямаль взяв участь у 21 матчі у всіх турнірах на клубному рівні, відзначившись дев'ятьма забитими м'ячами та 11 результативними передачами.

