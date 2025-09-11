Колишній нападник Динамо та Ворскли Іван Яремчук після нічиєї збірної України у матчі другого туру кваліфікації на чемпіонат світу-2026 проти Азербайджану (1:1) оцінив можливість відставки головного тренера «синьо-жовтих» Сергія Реброва.

А що, хіба у нас були якісь комбінації чи небезпечні моменти? Чи може удари по воротам? От перший з них вийшов вдалим: після проходу по лівому флангу була зроблена гарна передача вздовж штрафного майданчика і Судаков, вискочивши на випередження, спрямував м’яча в кут – і все. Цей епізод і запам’ятався. Більше нічого такого й не було.

Лише під кінець матчу наші «вантажили» у чужий штрафний майданчик монотонно, але нічого з цього не вийшло. А тут ще й Зінченко примудрився необережно рукою зіграти біля власних воріт, заробивши пенальті.

Що тут можна сказати? Тільки те, що наша національна команда, які і наші клуби, зовсім не готові до боротьби у Європі. Як у клубних турнірах, так і на рівні збірних.

Коли немає результату, то усі прагнуть відставки головного тренера. Хто ж захоче міняти тренера, коли є результат і команда грає, коли все у неї добре? Та коли недобре, то і звучить критика, що немає гри і немає очок. Адже очевидно, що поки ми не справляємося із поставленою задачею. А чи буде працювати Ребров чи хтось інший, думаю, нічого не поміняється. На полі грають футболісти, а не тренери.

Тренер може розповідати та показувати, як проти того чи іншого суперника варто грати. Може й правильно говорити, розуміючи усі нюанси як колишній гравець, як наставник. А на полі є футболісти, які приймають рішення посекундно, в залежності від даної ситуації.

От скажіть: що заважало забити у ворота збірної Франції у стартовому матчі, коли м’яч потрапив у штангу? Трохи б точніше – і все. От Судаков забив Азербайджану, та на жаль, переможний рахунок не втримали, - сказав Яремчук в інтерв’ю UA-Футбол.