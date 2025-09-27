У п'ятому турі чемпіонату Греції відбудеться зустріч Олімпіакосу із Левадіакосом. Головний тренер господарів Хосе Луїс Менділібар підтвердив, що команда знову вийде на поле без українського нападника Романа Яремчука, інформує Sport24.gr.

29-річний форвард пропустить уже одинадцятий матч поспіль, включаючи товариські поєдинки. Травму він отримав ще 2 серпня у контрольній грі проти нідерландського Херенвена (1:1) і відтоді продовжує відновлюватись.

Спочатку передбачалося, що Яремчук зможе повернутися на поле саме у п'ятому турі, проте медичний штаб клубу порадив наставнику не поспішати та дати гравцеві більше часу, щоб повністю відновитись та набрати оптимальну форму.

Зазначимо, що нинішнього сезону українець ще не провів жодного офіційного матчу за Олімпіакос. Раніше тренер Яремчука оцінив старт ЛЧ для Олімпіакоса.