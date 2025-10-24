Відомий блогер-аналітик Михайло Смоловий поділився у своєму Telegram-каналі експрес-аналізом матчу другого туру загального етапу Ліги конференцій Самсунспор – Динамо (3:0).

Скажу відверто, дивитися після першого голу сенсу мало. Бо нічого окрім дива не здатне врятувати цього тренера від неминучої відставки, бо знову почуємо про майстерність виконавців; якщо усе завжди вирішує майстерність, то чому Сіті чи Ліверпуль програють періодично чи серійно?

Трійка півзахисту статична, ЦЗ не знають що робити, Динамо не готове фізично, і я можу це довести, бо фізично готові команди не стоять статично, а створюють пасові лінії, просто так х***во до суперників в Динамо не готувався ніхто. Тому свій гол Тіаре може розділити із Шовковським, у ЦЗ немає пропозицій для продовження, лише глибина в 9 ситуаціях з 10.

І хай Шовковський бодай ще раз заїкнеться, що Динамо чудово готове фізично, як він казав після Зорі. На полі овочі, які не в майстерності поступаються, а в банальній рухливості. Якщо ти рагуль по мізкам, але біжиш, то зажди маєш шанси (УПЛ цього сезону доказ), але ж ніхто не біжить.

Колись Костя Вівчаренко вважався витривалим та фізично збалансованим на обсяг футболістом. І от на що він зараз перетворився із лисим фізруком [скоріш за все, мається на увазі Віталій Кулиба, тренер з фізпідготовки Динамо, – прим.]. Але до лисого фізрука в Шовковського питань немає… Бо Динамо відмінно готове на його думку. Ігоре Михайловичу, ну, звільніть нарешті лисого фізрука, може Шовковський зручний, то хай сидить собі далі, але фізрука знайдіть десь в Європі, бо нинішній не розуміє як готувати команду в умовах військового часу.

Шовковський постійно говорить про майстерність, що він тренує рагулів і дегенератів на його думку. То в мене виникає питання: чому команди з рагулями та дегенератами, що мають тренерів, інколи виграють в більш сильних? Бо є ще тактичні моменти, та речі, які допомагають мінімізувати різницю у майстерності двох команд; а що сьогодні було зроблено тренерським штабом, щоб зменшити прірву у індивідуальній майстерності? Подивилися 40 хвилин нарізки відео на Wyscout разом із командою?

Мені реально цікаво, якщо керуватися логікою СаШо, то як Динамо примудрилося програти за останні 15 років майже всім найзабитішим командам в Україні, навіть Охтирці, якщо без майстерності неможливо конкурувати, то як, бляха, це вдалося десятку колгоспів в часи Блохіна, Реброва, Хацкевича, Луческу? Як їм вдалося? Вони мали майстерніших виконавців? Ну, точно, це все Тіаре винний, що команда стоїть і не дає опцій для продовження атаки. Після таких безнадійних матчів люди йдуть самі, не чекаючи доки їх винесуть…