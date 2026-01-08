Стала відома оцінка українського півзахисника Брентфорда Єгора Ярмолюка за матч АПЛ проти Сандерленда.

Поєдинок завершився впевненою перемогою бджіл із рахунком 3:0. Ярмолюк провів на полі всі 90 хвилин і відзначився забитим м'ячем, який став його дебютним голом у складі Брентфорда. Статистичні портали SofaScore та WhoScored виставили йому оцінки 7,3 та 7,8 відповідно.

Найкращим гравцем зустрічі визнали нападника господарів Ігоря Тіаго, який оформив дубль і отримав високі оцінки 8,7 та 9,2.