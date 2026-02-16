Український хавбек Єгор Ярмолюк вийде у стартовому складі Брентфорда на поєдинок 1/16 фіналу Кубка Англії проти Маклсфілд Таун. Матч пройде на стадіоні Мосс Роуз у Маклсфілді та розпочнеться о 21:30 за київським часом.

У кампанії 2025/26 Ярмолюк уже зіграв 29 матчів на клубному рівні, записавши в актив один гол та дві результативні передачі. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 25 мільйонів євро.

У наступному турі англійської Прем'єр-ліги Брентфорд на своєму полі зустрінеться із Брайтоном. Гра відбудеться 21 лютого, стартовий свисток прозвучить о 17:00 за київським часом.

Раніше у Брентфорді висловилися про гру Ярмолюка у матчі з Арсеналом.