Павло Василенко

Ганський півзахисник Томас Парті має зіграти у вівторковому матчі Ліги чемпіонів проти Тоттенгема, хоча в середу йому загрожує судове засідання у столиці Великої Британії. 32-річному хавбеку висунуто п'ять звинувачень у згвалтуванні та одне у сексуальному насильстві.

Злочини, як стверджується, були скоєні у 2021 та 2022 роках під час його перебування в лондонському Арсеналі. Парті заперечує звинувачення, а його адвокат Дженні Вілтшир заявила, що вона «вітає можливість нарешті очистити його ім'я», повідомляє BBC.

Гравця було звільнено під заставу після висунення звинувачень, і невдовзі після цього він підписав контракт з іспанським клубом Вільярреал, який минулого сезону посів п'яте місце в Ла Лізі. Парті постане перед суддями Королівського суду Саутерка в середу, через день після того, як його нова команда зіграє перший матч групового етапу Ліги чемпіонів проти Тоттенгема.

«Я абсолютно переконаний, що він морально та технічно готовий. Він точно буде готовий грати. Ми дуже раді, що Томас з нами завдяки своїм футбольним навичкам, а також завдяки своїй людській стороні. Він чудовий гравець з великим досвідом, він грав за кілька топ-клубів, і ми знаємо, що він має високий рівень», – сказав наставник Вільярреала Марселіно на передматчевій пресконференції.

Матч Тоттенгем – Вільярреал розпочнеться о 22:00 за київським часом.