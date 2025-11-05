Сергій Разумовський

У четвертому турі загального етапу Ліги чемпіонів мадридський Атлетико переміг бельгійський Юніон Сент-Жиллуаз.

Господарі вийшли вперед завдяки голу Альвареса ще у першому таймі. Гол Ґрізманна «у роздягальню» було скасовано через офсайд. Після перерви Ґаллагер подвоїв перевагу, вийшовши на заміну, Сайкс скоротив відставання на 80-й хвилині, але на 96-й Льоренте вбив інтригу в грі.

До вашої уваги огляд матчу.

Для Атлетико це лише друга перемога у цьому розіграші. В «матрацників» шість очок у таблиці. Юніон залишився з трьома балами.

Ліга чемпіонів. Загальний етап, четвертий тур

Атлетико Мадрид – Юніон Сент-Жиллуаз 3:1

Голи: Альварес, 39, Ґаллагер, 73, Льоренте, 90+6 – Сайкс, 80

Атлетико: Облак, Моліна, Ле Норман (Хіменес 26), Ганцко, Руджері, Джуліано Сімеоне (Льоренте 88), Барріос, Коке (Альмада 62), Баена (Ґаллагер 62), Альварес, Ґрізманн (Серлот 62)

Юніон: Схерпен, Халайлі (Патріс 85), Кевін Макаллістер, Берджесс, Сайкс, Зорган, Ван де Перре (Расмуссен 74), Схофс (Еммануель 60), Ньянг, Кевін Родрігес (Жигер 74), Аїт Ель-Хадж (Буфаль 74)

Попередження: Моліна 68 – Ван де Перре 45, Ньянг 66, К. Макаллістер 81