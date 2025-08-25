Сергій Стаднюк

Завершилися всі матчі ігрового дня понеділка у стартовому турі італійської Серії А.

Удінезе та Верона розписали мирову. Всі основні події припали на другий тайм. Господарі вийшли вперед завдяки голу Крістенсена на 53-й хвилині. Та гості зуміли відігратися – Сердар встановив остаточний рахунок за двадцять обертів секундної стрілки.

Інтер розпочав сезон впевненою домашньою перемогою над Торіно. Ще до перерви відзначилися Бастоні та Тюрам, а після відпочинку свої голи додали Лаутаро Мартінес та Бонні, француз же оформив дубль, остаточно знявши питання щодо переможця.

Серія А, перший тур

Удінезе – Верона 1:1

Голи: Крістенсен, 53 – Сердар, 73

Інтер – Торіно 5:0

Голи: Бастоні, 18, Тюрам, 36, 62, Лаутаро Мартінес, 52, Бонні, 72

Інтер: Зоммер, Павар, Ачербі, А. Бастоні (Енріке 86), Думфріз, Сучич, Барелла, Мхітарян (Зелінські 79), Дімарко (Аугусто 66), М. Тюрам (Бонні 67), Лаутаро Мартінес (Діуф 79)

Торіно: Ісраель, Лазаро (Анжорін 79), Коко, Мазіна, Бірагі, Гінейтіс, Касадеї, Ілхан (Тамез 58), Нгонг (Педерсен 79), Сімеоне (Адамс 64), Влашич (Абухлаль 58)

