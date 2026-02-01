Туринський Ювентус оформив трансфер африканського вінгера. Клуб домовився з французькою Ніццою про піврічну оренду 29-річного івуарійця Жеремі Бога. Раніше він виступав у Серії А за Сассуоло та Аталанту, тому добре знайомий з особливостями італійського чемпіонату, що, на думку керівництва Ювентуса, дозволить йому одразу проявити себе на полі.

Оренда коштувала клубу 5 мільйонів євро без обов'язкового викупу після закінчення сезону. Наразі Бога вже перебуває в Турині для проходження медогляду та підписання контракту.

У поточному сезоні Жеремі провів 20 матчів у всіх турнірах, відзначившись двома голами та двома результативними передачами. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість становить 8 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Фіорентина розраховує орендувати захисника Ювентуса.