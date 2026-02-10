Ювентус пропонує своєму хавбеку новий контракт на три роки
Сторони ведуть перемовини
32 хвилини тому
Вестон Маккенні/фото: Ювентус
Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може залишитись у Турині на найближчі роки. За даними інсайдера Ніколо Скіри, керівництво старої синьйори запропонувало 27-річному американцеві новий трирічний контракт із збільшеною зарплатою - близько чотирьох мільйонів євро за сезон.
Ювентус має намір зберегти Маккенні, незважаючи на інтерес до нього з боку клубів Серії А, Ла Ліги, Ліги 1, англійської Прем'єр-ліги, турецької Суперліги та МЛС.
Цього сезону американський хавбек провів 33 матчі, забив сім голів і зробив дві результативні передачі.
Раніше Аталанта сенсаційно розгромила Ювентус і вийшла до півфіналу Кубка Італії.
Поділитись