Півзахисник Ювентуса Вестон Маккенні може залишитись у Турині на найближчі роки. За даними інсайдера Ніколо Скіри, керівництво старої синьйори запропонувало 27-річному американцеві новий трирічний контракт із збільшеною зарплатою - близько чотирьох мільйонів євро за сезон.

Ювентус має намір зберегти Маккенні, незважаючи на інтерес до нього з боку клубів Серії А, Ла Ліги, Ліги 1, англійської Прем'єр-ліги, турецької Суперліги та МЛС.

Цього сезону американський хавбек провів 33 матчі, забив сім голів і зробив дві результативні передачі.

Раніше Аталанта сенсаційно розгромила Ювентус і вийшла до півфіналу Кубка Італії.