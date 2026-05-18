Забарний не зміг допомогти ПСЖ гідно завершити сезон у Лізі 1
У столичному дербі на стадіоні Жан Буен було зафіксовано сенсаційну перемогу – 2:1
17 травня ПСЖ програв Парижу у матчі останнього, 34-го туру Ліги 1 сезону 2025/26.
Столичне дербі Франції відбулося на стадіоні Жан Буен і завершилося з рахунком 2:1.
Усі три голи було забито у другому таймі. Першим на 50-й хвилині відзначився Бредлі Барколя.
Париж почав камбек на 76-й – суперм'яч п'ятою забив Алімамі Горі. А потім Горі вирвав перемогу для своєї команди на 90+4-й.
Увесь матч у складі ПСЖ відіграв український центральний захисник Ілля Забарний.
Ліга 1 2025/26. 34-й тур
Париж – ПСЖ 2:1
Голи: Горі, 76, 90+4 – Баркола, 50
ПСЖ гарантував собі чемпіонство ще минулого туру, коли здолав Ланс 2:0. Підопічні Луїса Енріке завершили сезон Ліги 1 на першому місці з 76 очками.
Париж без особливих проблем зберіг прописку в елітному дивізіоні на наступну кампанію – 44 бали та підсумкова 11-та позиція.
Нагадаємо, Забарний став першим українцем-переможцем Ліги 1.
