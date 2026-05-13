Забарний — у старті! Склад ПСЖ на матч проти Ланса
Гра розпочнеться о 22:00 за київським часом
близько 2 годин тому
Український захисник Ілля Забарний вийде з перших хвилин у складі ПСЖ на виїзний поєдинок 29-го туру французької Ліги 1 проти Ланса.
Стартовий склад:
ПСЖ: Сафонов — Забарний, Беральдо, Л. Ернандес — Маюлю, Дро Фернандес, Ж. Невеш, Кварацхелія — Дембеле, Дуе, Барколя.
У поточному сезоні Забарний провів за парижан 34 матчі в усіх турнірах, відзначившись одним забитим голом.
Франція: ПСЖ поплатився за невихід Забарного, клуб Цитаїшвілі програв команді Погба, Ланс не скористався похибкою парижан.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись