Забарний опинився поза складом ПСЖ на гру з Брестом
Гра відбудеться о 21:45 за київським часом
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний не увійшов до заявки команди на виїзний матч 4-го туру чемпіонату Франції проти Бреста.
За інформацією пресслужби паризького клубу, гравець пропустить поєдинок за рішенням головного тренера Луїса Енріке. Повідомлень про ушкодження або травму українця немає.
З аналогічної причини поза заявкою на гру опинилися вінгер Кентен Нджанту та півзахисник Сенні Маюлу.
Матч Брест — ПСЖ відбудеться 13 вересня, початок — о 21:45 за київським часом.
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