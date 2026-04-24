Забарний отримав дискваліфікацію у Франції
Український захисник пропустить наступний тур Ліги 1
близько 3 годин тому
Український захисник ПСЖ Ілля Забарний не допоможе своїй команді у матчі 32-го туру французької Ліги 1 з Лор'яном, який відбудеться у суботу, 2 травня.
23-річний гравець у зустрічі з Нантом отримав жовту картку, яка стала для нього вже п'ятою в поточному розіграші чемпіонату. Це передбачає дискваліфікацію терміном на один матч.
Про це повідомляє офіційний сайт ліги.
«Дискваліфікація на один матч після п'ятої жовтої картки (у Лізі 1, Кубку Франції чи Суперкубку Франції). Санкція набирає чинності від вівторка, 28 квітня 2026 року».
Нагадаємо, напередодні Ліон без Яремчука сенсаційно обіграв ПСЖ Забарного.
