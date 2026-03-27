Забарний потрапив до списку гравців Ліги 1, які найбільше подешевшали
Українець втратив у ціні 5 млн євро
близько 2 годин тому
Авторитетний портал Transfermarkt оновив ринкові вартості футболістів французької Ліги 1. За результатами перегляду цінників захисник ПСЖ та збірної України Ілля Забарний опинився серед гравців, які найбільше втратили в ціні.
Українець подешевшав на 5 млн євро. Наразі його трансферна вартість становить 45 млн євро.
Найбільший регрес у вартості продемонстрував півзахисник Марселя Артур Вермерен, ціна якого впала на 6 млн євро.
Топ 10 гравців Ліги 1, які найбільше втратили в ціні
Артур Вермерен (Марсель) — 22 млн євро (-6 млн)
Ілля Забарний (ПСЖ) — 45 млн євро (-5 млн)
Люка Шевальє (ПСЖ) — 30 млн євро (-5 млн)
Бенжамен Павар (Марсель) — 15 млн євро (-5 млн)
Людовік Блас (Ренн) — 10 млн євро (-5 млн)
Міка Бієрет (Монако) — 18 млн євро (-4 млн)
Тіло Керер (Монако) — 15 млн євро (-3 млн)
Себастьян Нанасі (Страсбург) — 12 млн євро (-3 млн)
Найєф Агер (Марсель) — 20 млн євро (-2 млн)
Факундо Медіна (Марсель) — 18 млн євро (-2 млн)
