16 жовтня ПСЖ проведе матч восьмого туру Ліги 1 проти Страсбурга. Як повідомляє Le Parisien, Луїс Енріке визначився з парою центральних захисників на гру — українець Ілля Забарний повернеться до основного складу після поїздки до збірної України та розпочне зустріч із перших хвилин. Його партнером у центрі оборони стане Лукас Бералдо.

У майбутній грі парижанам не зможуть допомогти Маркіньос, Дуе та Барколя. У попередньому поєдинку проти Лілля Забарний залишився у резерві та з'явився на полі лише у другому таймі.

Раніше повідомлялося, що Сафонов вирішив покинути ПСЖ через Забарного.