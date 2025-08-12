Забарний виступив із заявою після переходу до ПСЖ
Українець приєднався до топклубу
близько 1 години тому
Новачок Пари Сен-Жермен Ілля Забарний прокоментував свій перехід із Борнмута у французький клуб.
Я дуже радий приєднатися до Пари Сен-Жермен, найкращого клубу у світі! Я тут, щоб віддати всього себе на полі. З нетерпінням чекаю на свій дебют та зустріч із вболівальниками, — сказав Забарний сайту ПСЖ.
За даними ЗМІ, ПСЖ оформив трансфер за 63 мільйони євро, ще 3 мільйони можуть надійти Борнмуту як бонуси. Нагадаємо, у січні 2023 року Борнмут заплатив київському Динамо 22,7 мільйона євро за гравця.
