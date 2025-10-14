Сергій Стаднюк

Захисник ПСЖ Маркіньйос не зіграє у найближчих матчах команди через травму, повідомляє L'Équipe. 31-річний капітан парижан пропустить поєдинок проти Страсбура 17 жовтня в Лізі 1, а також матч третього туру загального етапу Ліги чемпіонів з Баєром 21 жовтня.

Термін відновлення бразильця виявився триволішим, ніж очікувалося спочатку. Замінити Маркіньйоса в основному складі може український захисник Ілля Забарний, який приєднався до ПСЖ влітку з англійського Борнмута.

Маркіньйос провів лише чотири матчі за ПСЖ у цьому сезоні, але відзначився голом. На рахунку Забарного також один забитий м'яч у восьми зустрічах.

