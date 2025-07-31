Німецький захисник Фелікс Удуохай поділився очікуваннями перед матчем-відповіддю другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи між Бешикташем та донецьким Шахтарем. Після першої гри, яку гірники виграли з рахунком 4:2, турецька команда налаштована на реванш.

Це дуже важливий матч. Після першої гри ми провели ретельний аналіз. Добре потренувалися, щоб покращити нашу гру. Ми також провели розмову всередині команди. У цьому матчі хочемо показати себе як у командному плані, так і в індивідуальному.

Я з нетерпінням чекаю гри та дуже схвильований. Це поєдинок, який ми повинні виграти. Нам потрібно відіграти два м’ячі. Це один матч, і завтра ми побачимо, що з цього вийде.

Все зводиться до математики: потрібно забити два голи, щоб зрівняти рахунок. Ми зобов’язані перемогти. Повинні бути найкращими. У першому матчі ми не показали свій футбол, не продемонстрували свою кращу гру. У Кракові, що б не сталося, ми повинні перемогти.