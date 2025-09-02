Нападник Александер Ісак розповів про свої цілі після переходу з Ньюкасла до Ліверпуля. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Дебют проти Бернлі? Так, звичайно, це моя мета. Проте в мене було непросте літо – я не грав і мав обмежені тренування. Тож потрібно оцінити, в якій я формі та наскільки готовий. Але, безумовно, я хочу зіграти якомога швидше. А протягом цього контракту я хочу виграти все.

Дев'ятка на спині дуже багато означає. Це культовий номер. Звичайно, він також несе відповідальність. Але я радий, що маю таку можливість і цей номер. Я дуже мотивований почати працювати й сподіваюся віддячити за це. Отримати цю футболку це було прекрасно. І моя сім’я теж сказала, що це прекрасно. Ми всі щасливі.

Я просто хочу сказати, що дуже щасливий нарешті бути тут. Я не можу дочекатися, щоб знову вийти на поле, і сподіваюся, що ми зможемо разом пережити багато неймовірних моментів.