Нападник Александер Ісак розповів про причини свого переходу із Ньюкасла до Ліверпуля. Слова футболіста передає пресслужба клубу.

Я думаю, що це поєднання того, що клуб зараз будує, і того, що він уже має. Це історія клубу. Для мене велика честь отримати шанс стати частиною цього. Я хочу творити історію, я хочу вигравати трофеї. Це, зрештою, найбільша мотивація для мене. І я відчуваю, що це ідеальне місце, щоб розвиватися ще більше, підняти свою гру на новий рівень і допомогти команді.

Я відчуваю, що це наступний крок у моїй кар’єрі. Я дуже щасливий, що отримав цей шанс, і дуже мотивований використати його належним чином. Я думаю, що можу дати дуже багато і маю ще над чим працювати. Я нападник, але хочу приносити користь команді не лише голами, а й усім, що можу запропонувати.

Тут гравці світового рівня – вони завжди добре грали, коли я був по інший бік поля, і буде чудово опинитися з ними в одній команді. Я просто сподіваюся принести свої якості, додати їх до команди і провести відмінний сезон.