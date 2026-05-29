Захисник Шахтаря Педро Енріке увійшов до символічної збірної Ліги конференцій
Бразилець став єдиним представником українських клубів у цьому списку
близько 6 годин тому
УЄФА оголосила символічну збірну найкращих гравців Ліги конференцій за підсумками сезону. До списку одинадцяти футболістів увійшов лівий захисник донецького Шахтаря Педро Енріке.
Він став єдиним представником українського клубу в команді сезону. Найбільше представництво має англійський Крістал Пелес (4 гравці) та іспанське Райо Вальєкано (3 гравці). Також до символічної збірної потрапили по одному гравцю з АЗ, Страсбура та Самсунспора.
Повний склад команди сезону в Лізі конференцій:
Воротар: Дін Гендерсон (Крістал Пелес)
Захисники: Педро Енріке (Шахтар), Максанс Лакруа (Крістал Пелес), Флоріан Лежон (Райо Вальєкано), Андрей Раціу (Райо Вальєкано)
Півзахисники: Адам Вортон (Крістал Пелес), Ісі Паласон (Райо Вальєкано), Кес Сміт (АЗ)
Нападники: Маршал Ґодо (Страсбур), Маріус Муанділмаджі (Самсунспор), Ісмаїла Сарр (Крістал Пелес)
