Захисник Шахтаря — про розгром Руха: «Український чемпіонат на підйомі»
Конопля поділився думками про рівень УПЛ
близько 1 години тому
Юхим Конопля з гумором прокоментував упевнену перемогу донецького Шахтаря над львівським Рухом із рахунком 4:0 у рамках сьомого туру Української Прем'єр-ліги.
«Зараз кожна команда може відібрати очки. Український чемпіонат на підйомі (сміється). Ми дивимося, як грають інші команди – Кривбас, Колос, ЛНЗ, хлопці всі добре грають. Думаю, перше місце взяти буде дуже непросто, але ми намагатимемося, рухатимемося крок за кроком», – сказав Конопля в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.
Після цього успіху гірники набрали 17 очок і поодинці очолили турнірну таблицю чемпіонату, випереджаючи київське Динамо на два бали.
У наступному турі команда Арди Турана проведе формально домашній матч проти черкаського ЛНЗ. Зустріч відбудеться 5 жовтня та розпочнеться о 18:00.
