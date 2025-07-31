Колишній тренер Металіста, Дніпра, Карпат і збірної України Мирон Маркевич поділився враженнями від першого матчу другого раунду кваліфікації Ліги Європи Бешикташ – Шахтар (2:4) і поділився прогнозом на гру-відповідь.

Шахтар виглядав дуже добре. Вже видно роботу Арди Турана. Я побачив на полі хорошу дисципліну, а майстерність в гравців Шахтаря і так була. Багато бразильців хорошого рівня, наші футболісти теж підтягнулися. Найголовніше, що приніс Туран це те, що команда почала грати дисципліновано. Потрібно так і далі продовжувати. Цього не було минулого року, тоді кожен робив на полі те, що хотів.

Я був впевнений, що Шахтар виграє. За Бешикташ виступають вже давно відіграні футболісти. Вони їх позбирали зі всього світу, а толку ніякого з них нема і не буде. Грати вони вміють, але то все відіграний матеріал. Шахтар набагато швидший, фізична готовність на голову вища. Результат цілком закономірний. У матчі-відповіді нічого Бешикташ не зробить. Шахтар пройде далі, – заявив Маркевич у інтерв'ю Sport-Express UA.