Центральний захисник Ювентуса Ллойд Келлі розповів про свої враження від відмінностей між італійською Серією А та англійською Прем'єр-лігою. Англійський футболіст поповнив склад туринського клубу на початку 2025 року, перебравшись із Ньюкасла.

«Серія А завжди була високого рівня, як і весь італійський футбол загалом. Головна різниця з АПЛ полягає в тактиці, і мені чудово відомо, що Італія особливо славиться великими захисниками. Що стосується Прем'єр-ліги, то це найшвидший чемпіонат, у якому я грав», – заявив у розмові з CBS Sports 27-річний футболіст.

У поточному сезоні Келлі вже провів 30 матчів у футболці Ювентуса, відзначившись двома забитими м'ячами та однією гольовою передачею.

Раніше повідомлялося, що Ювентус пропонує своєму хавбеку новий контракт на три роки.