Захисник збірної Аргентини перейшов до італійської Роми
Науель Моліна гратиме під 20 номером
Захисник збірної Аргентини та мадридського Атлетіко Науель Моліна офіційно став гравцем італійської Роми. Про це повідомляє пресслужба римського клубу.
Італійський клуб підтвердив повноцінний трансфер 28-річного аргентинця, оприлюднивши офіційну заяву.
Рома рада оголосити про підписання Науеля Моліни з Атлетіко Мадрид на постійній основі.
Моліна провів 249 матчів і забив 19 голів у всіх європейських змаганнях, виступаючи за Удінезе та Атлетіко Мадрид.
28-річний правий захисник зіграв 65 матчів за збірну Аргентини і брав участь у двох чемпіонатах світу, вигравши турнір у Катарі в 2022 році. Він також двічі ставав чемпіоном Америки (2021, 2024).
Он носитиме футболку з номером 20 у Ромі. Ласкаво просимо до Рима, Науелю!
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