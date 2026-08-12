Захисник збірної Аргентини та мадридського Атлетіко Науель Моліна офіційно став гравцем італійської Роми. Про це повідомляє пресслужба римського клубу.

Італійський клуб підтвердив повноцінний трансфер 28-річного аргентинця, оприлюднивши офіційну заяву.

Рома рада оголосити про підписання Науеля Моліни з Атлетіко Мадрид на постійній основі.

Моліна провів 249 матчів і забив 19 голів у всіх європейських змаганнях, виступаючи за Удінезе та Атлетіко Мадрид.

28-річний правий захисник зіграв 65 матчів за збірну Аргентини і брав участь у двох чемпіонатах світу, вигравши турнір у Катарі в 2022 році. Він також двічі ставав чемпіоном Америки (2021, 2024).

Он носитиме футболку з номером 20 у Ромі. Ласкаво просимо до Рима, Науелю!