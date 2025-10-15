15 жовтня 2025 року збірна Марокко перемогла команду Конго з рахунком 1:0 у заключному матчі відбіркового турніру чемпіонату світу-2026 в Африці. Єдиний гол забив форвард Юссеф Ен-Нессері (63-я хвилина), який виступає за стамбульський Фенербахче.

Ця перемога дозволила «Атласним левам» встановити новий світовий рекорд за серією перемог — 16 матчів поспіль. Востаннє команда не виграла в березні 2024 року, зігравши внічию з Мавританією.

Марокканська команда під керівництвом Валіда Реграгуї продовжує вражати світовий футбол після сенсаційного четвертого місця на ЧС-2022 в Катарі. У відборі до ЧС-2026 збірна здобула всі перемоги в групі, забила 22 голи і пропустила лише 2, а також одержала перемоги у трьох товариських матчах та шести поєдинках відбору до Кубку африканських націй.

Серед ключових зірок команди — Ашраф Хакімі, Юссеф Ен-Нессері, Соф’ян Буфал, Соф’ян Амрабат та Нуссаїр Мазрауї.

Таким чином, Марокко не лише достроково кваліфікувалося на мундіаль у США, Канаді та Мексиці, а й перевершило попередні рекорди Іспанії (15 перемог поспіль у 2008–2009 роках) та Німеччини (аналогічний показник у 2010–2012 роках), увійшовши в історію світового футболу.