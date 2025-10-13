Збірна Гани здобула путівку на чемпіонат світу, який відбудеться влітку 2026 року у США, Канаді та Мексиці. Африканська команда завершила відбірковий цикл на першому місці своєї групи, набравши 25 очок у десяти матчах. У заключному турі ганці перемогли Коморські острови з рахунком 1:0. Автором єдиного голу у матчі став півзахисник Тоттенгема Мохаммед Кудус.

Футбол. Відбір ЧС-2026. Група І

Гана - Коморські острови 1:0 (Кудус 47)

Цей успіх став шостим в історії участі збірної Гани у фінальній частині мундіалю. Найкращий результат команда показала у 2010 році, коли дійшла до чвертьфіналу світової першості. На попередньому чемпіонаті світу 2022 року в Катарі ганці не змогли подолати груповий етап.

Чемпіонат світу-2026 триватиме з 11 червня до 19 липня. Турнір уперше проходитиме у розширеному форматі за участю 48 збірних.

Нагадаємо, раніше до фінального турніру чемпіонату світу 2026 потрапив Алжир.