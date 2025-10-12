Павло Василенко

Наступного дня після виїзної перемоги над Ісландією у відбірному матчі ЧС-2026 з рахунком 5:3 збірна України повернулася до Польщі.

На жаль, не обійшлося без втрат: через травму, якої він зазнав у грі в Рейк’явіку, розташування синьо-жовтих залишив півзахисник португальської Бенфіки Георгій Судаков, повідомляє пресслужба УАФ.

Сьогодні в Кракові відбудуться традиційні заходи перед матчем Україна – Азербайджан (13 жовтня, 21:45 за Києвом). О 17:30 за місцевим часом розпочнеться пресконференція Сергія Реброва та одного з його гравців, а о 18:00 – тренування збірної України.

Україна має чотири очки і посідає друге місце в групі D. Ісландія має три бали і третю позицію, Франція лідирує з дев'ятьма очками, а Азербайджан замикає таблицю з одним пунктом.

Вже завтра, 13 жовтня, команда Реброва прийме Азербайджан на своєму номінальному домашньому полі у Кракові. Зустріч розпочнеться о 21:45 за київським часом.